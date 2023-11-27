Москвичи помогли застрявшему в снегу роботу-курьеру и попали на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Новости Москвы» опубликовал видео, на котором жители столицы помогают роботу-курьеру. «Сотрудник» доставки застрял в сугробе и не мог проехать к пункту назначения.

На опубликованных кадрах на помощь роботу пришли сразу три человека. Они попытались подтолкнуть доставщика и вывезти его на менее заснеженную часть тротуара.

Ранее в Москве два школьника помогли роботу-курьеру переехать дорогу. Подростков засняла камера уличного видеонаблюдения. На опубликованном видео можно заметить, как ребята пытаются расчистить курьеру дорогу у пешеходного перехода. Они раскидывают и притаптывают снег ногами. Курьер тем временем терпеливо ждет, не трогаясь с места.

Также сообщалось, что в Москве мужчина украл робот-пылесос у соседей. Он перелез к ним через балкон. Москвич планировал сдать технику в ломбард, однако она оказалась неисправной. Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в жилище. Головинская межрайонная прокуратура отправила обвинительное заключение в суд для рассмотрения по существу.