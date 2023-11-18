Москвич рискнул жизнью, чтобы украсть неисправный робот-пылесос Москвич перелез через балкон к соседям, чтобы украсть неисправный пылесос

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В Москве под суд пойдет 20-летний ранее судимый местный житель, который, рискуя жизнью, перелез через балкон в квартиру своих соседей, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы. Он украл у них робот-пылесос и попытался сдать его в ломбард. Техника оказалась неисправной и выкупать ее у вора не стали. Мужчина выкинул пылесос в мусорный бак.

Обвиняемый со своего балкона увидел распахнутое настежь окно соседней квартиры. Он перелез через перила, а затем по крыше пристройки, прилегающей к дому, подошел к открытому окну, убедился, что в квартире никого нет, проник в жилое помещение и похитил робот-пылесос. Обвиняемый пытался сдать пылесос в ломбард, однако, не сумел этого сделать, поскольку устройство оказалось неисправным, — сообщили в надзорном ведомстве.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением в жилище. Головинская межрайонная прокуратура отправила обвинительное заключение в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Симферополе местный житель получил два года колонии за попытку украсить винтовку из беседки на частном участке. Хозяева заметили вора, когда тот решил попить воды перед уходом.