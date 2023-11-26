Два школьника помогли роботу-курьеру перейти дорогу и попали на видео В Москве два школьника помогли роботу-курьеру перейти дорогу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео, на котором два московских школьника помогают роботу-курьеру перейти дорогу. Мальчиков засняла камера уличного видеонаблюдения. Судя по записи, которую опубликовал Telegram-канал «Первый московский», они решили помочь доставщику, несмотря на позднее время и морозную погоду.

На опубликованных кадрах видно, что ребята пытаются расчистить курьеру дорогу у пешеходного перехода. Сначала снег раскидывает и притаптывает ногами один из школьников, а потом к нему присоединяется второй. Робот-курьер в это время терпеливо ждет, не трогаясь с места.

Ранее стало известно, что в России создали робота, который чистит корпуса кораблей. Ученые Санкт-Петербургского государственного морского технического университета разработали его, чтобы повысить эксплуатационные свойства водных объектов. В учреждении объяснили, что на корпусе корабли могут приносить несвойственные различным акваториям микроорганизмы.

Кроме того, ученые отметили, что корпусу корабля свойственно загрязняться во время эксплуатации, что снижает мореходные качества и увеличивает расход топлива. До настоящего времени очисткой занимались специальные водолазные службы, однако этот вариант является потенциально опасным.