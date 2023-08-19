Москвичей ждет резкое похолодание Вильфанд: температура в Москве упадет более чем на 10 градусов к середине недели

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

К концу следующей недели в Москве ожидается заметное понижение температуры, передает РИА новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. Столбик термометра опустится более чем на 10 градусов.

С понедельника начнется постепенное изменение погодных условий. Это будет переходный день, когда воздух из Северной Атлантики начнет проникать все больше и больше. В понедельник ожидается +22–24 градуса, а во вторник — +20–21. Со среды произойдет выраженное снижение температуры, и столбик термометра не будет подниматься выше +20 градусов в Москве, — сообщил Вильфанд.

Он также добавил, что новые температурные показатели будут около нормы или ниже нее всего на 1 градус.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал температурный пик в Москве на конец этой недели. По его словам, август станет самым теплым из всех летних месяцев 2023 года, превышение среднемесячной температуры составит 3,6 градуса.

Ранее кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин предупредил, что климатическое явление Эль-Ниньо — волна теплой воды и воздуха в Тихом океане, возникающая каждые несколько лет, может стать причиной экстремальных погодных явлений. Ученый уточнил, что пик нынешнего феномена должен прийтись на декабрь 2023 года и январь 2024 года. По предварительным прогнозам, сильное влияние Эль-Ниньо окажет на Чили, Перу и Эквадор.