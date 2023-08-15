Климатолог объяснил, как Эль-Ниньо может повлиять на погоду Климатолог Ганьшин: Эль-Ниньо может стать причиной экстремальных явлений

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Эль-Ниньо может стать причиной экстремальных погодных явлений и оказать сильное воздействие на глобальный климат, предупредил кандидат физико-математических наук Александр Ганьшин. В разговоре с LIFE.ru климатолог уточнил, что пик нынешнего феномена должен прийтись на декабрь 2023 года и январь 2024 года. По предварительным прогнозам, сильное влияние Эль-Ниньо окажет на Чили, Перу и Эквадор.

Эль-Ниньо имеет далеко идущие последствия для глобального климата и может стать причиной экстремальных погодных явлений. Например, несмотря на относительно слабо выраженную аномалию температуры поверхности океана, Эль-Ниньо 2019 года совпал с сильными лесными пожарами в Австралии, хотя этому способствовали и другие факторы, — пояснил Ганьшин.

Эль-Ниньо представляет собой волну теплой воды и воздуха в Тихом океане, которая возникает каждые несколько лет. Климатолог уточнил, что это явление окажет опосредованный эффект на несколько приморских регионов России. На западном побережье Южной Америки из-за Эль-Ниньо ожидаются обильные дожди, что повысит риск формирования ураганов и может уничтожить урожай. В Амазонии, напротив, воздух станет суше и жарче, растут риски пожаров. В Колумбии и Центральной Америке может начаться сильная засуха. Аномальная жара также грозит Австралии, а дождевые облака начнут двигаться в сторону США, подчеркнул климатолог. Явление оказывает влияние не только на климат, но и имеет экономические последствия.

Аномалия в среднем продолжается около семи-девяти месяцев, но может растянуться на два года. По прогнозам Всемирной метеорологической организации, нынешний Эль-Ниньо с большой вероятностью продлится по меньшей мере до конца 2023 года.

Британские ученые ранее выявили, что антропогенное глобальное потепление ускорилось до уровня, превышающего 0,2 градуса по Цельсию за десятилетие. В 2022 году средняя глобальная температура поверхности Земли оказалась на 1,25 градуса выше, чем на момент начала индустриализации в 1850–1900 годах.