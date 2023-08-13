К концу следующей недели в Москве будет новый пик температуры К 17 августа в Москве ожидается новый пик температуры — до 32 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На следующей неделе в Москве ожидается температурный пик, сообщил РИА Новости синоптик центра погоды «Фобос». По его словам, к 17 августа воздух в столице прогреется до 32 градусов цельсия.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщи, что в следующие выходные, 19–20 августа, в Москве и других регионах Центральной России ожидается похолодание и дожди. По его словам, на севере и северо-западе европейской части страны, в том числе в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, во второй половине августа также ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем будет находиться в диапазоне 21–24 градуса тепла.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал тропическую жару в Москве на следующей неделе. Он отметил, что жаркую погоду принесет в столицу к четвергу, 17 августа, азорский антициклон. Он спровоцирует рост температуры воздуха на десять градусов выше климатической нормы — до плюс 30–33 градусов. Такие показатели окажутся близкими к рекорду 1954 года, когда столбики термометров в эти дни показали 33,5 градуса тепла.