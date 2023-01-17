Москвичам рассказали о погоде на Крещение Вильфанд заявил, что москвичей на Крещение ожидает мрачная и дождливая погода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал агентству городских новостей «Москва», что жителей столицы на Крещение ожидает теплая, ветреная и дождливая погода. Эксперт уточнил, что с 18 января в Москве прогнозируется от +1 до +3 градусов и осадки в виде мокрого снега и дождя. Метеоролог добавил, что ветер усилится до 18 м/с.

В четверг — наиболее сильная фаза перемещения теплых воздушных масс со средиземного побережья Африки, что приведет к тому, что ночью и днем температура будет положительная: ночью от 0 до +3, а днем она будет повышаться даже до +5, будет облачно, и уже никаких сомнений, что будет дождь, — сказал Вильфанд.

По его словам, температура воздуха будет более чем на 25 градусов выше, чем в Рождество.

Окунаться в прорубь на Крещение стоит только здоровым людям, ранее рассказал врач-терапевт и кардиолог Филипп Кузьменко. Он уточнил, что готовиться к такому экстремальному занятию надо заранее, желательно за несколько месяцев до события. Терапевт предостерег от купания в холодной проруби без подготовки, чтобы не навредить здоровью. По словам терапевта, если человек увлекается моржеванием, он смело может окунуться в прорубь.