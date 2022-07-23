Москвичам посоветовали покинуть столицу в выходные из-за сильной жары Метеоролог Шувалов посоветовал москвичам покинуть столицу в выходные из-за сильной жары

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» метеоролог Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru рассказал, что в выходные столицу накроет сильная жара, и посоветовал не выходить на открытое солнце в разгар дня. Также метеоролог отметил, что стоит обращать отдельное внимание на состояние здоровья стариков и детей, так как они наиболее подвержены резким температурным перепадам.

На время выходных нужно совершенно определенно вырываться из душных объятий города. Так как в Москве ожидается жара с показателем термометра на отметке +30 градусов. Также крайне рекомендую принимать водные процедуры и не выходить на открытое солнце в самый разгар дня. В то же время отельное внимание стоит уделить старикам и детям. Ведь они наиболее подвержены резким температурным перепадам, — заявил Шувалов.

Ранее в Москве повысили уровень погодной опасности до «оранжевого». Синоптики прогнозируют 23 июля повышение температуры до +32 градусов.

Также врач-терапевт, кардиолог Филипп Кузьменко предупредил об опасности экстремальной жары, волна которой пройдет по всей планете на следующей неделе. Он указал, что при подобных климатических условиях резко возрастает смертность среди людей преклонного возраста, большинство из которых ранее переносили различные сердечно-сосудистые заболевания.