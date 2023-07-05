Московскую область накроет мощная гроза с ливнями Синоптик Шувалов: на Подмосковье идут дожди с грозами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов предупредил жителей Подмосковья о надвигающихся ливнях с грозами. В беседе с NEWS.ru он рассказал, что температура воздуха в Дмитрове, Клину, Солнечногорске и других западных районах Подмосковья достигнет 23-25 градусов тепла.

Осадки подходят к западу и северо-западу Московской области и движутся на северо-восток. То есть Москву накроет облачность, а ливни с грозами и сильным ветром накроют Дмитров, Клин, Солнечногорск и другие западные районы. Температура же составит 23-25 градусов тепла, — сказал синоптик.

Ведущий специалист метеорологического Центра «Фобос» Алина Котилевская ранее заявила, что жаркая июльская погода, установившаяся в Якутии, аномальна. Она отметила, что температура плюс 35 градусов является рекордной и превышает норму на 8–10 градусов.

Ранее в городе Чунцин на юго-западе Китая из-за проливных дождей, которые начались еще 3 июля, погибли 15 человек. Еще четверо в результате непогоды пропали без вести. Китайский национальный метеорологический центр предупреждает о сохранении действия «желтого» уровня опасности в других регионах в связи с аномальной жарой.