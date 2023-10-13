Московские полицейские устроили погоню со стрельбой

Московские полицейские применили табельное оружие во время погони за подозреваемыми в краже, сообщает Telegram-канал «МВД Медиа». Как отмечается, злоумышленники протаранили несколько припаркованных авто и едва не сбили правоохранителя. Машину удалось заблокировать и задержать одного из похитителей. Остальных настигли по месту жительства.

Уточняется, что двое подельников с помощью специального устройства проникли в салон чужого автомобиля и забрали оттуда клатч с деньгами. Затем сели в другую легковушку, где их ждали еще два соучастника. Полицейские из вычислили, но во время задержания те стали уходить от преследования. После задержания часть похищенного удалось вернуть.

Возбуждено уголовное дело. По данным правоохранителей, двое сообщников, непосредственно совершивших кражу, находятся под подпиской о невыезде. Остальные допрошены в качестве свидетелей. Материалы в отношении водителя, который чуть не сбил полицейского, направлены в следственные органы для принятия решения.

Ранее сообщалось, что сотрудник дорожно-постовой службы насмерть сбил мотоциклиста во время погони в Ростовской области. Правоохранители пытались остановить водителя на мотоцикле Yamaha без номеров для проверки документов, но тот проигнорировал требования и ушел в отрыв.