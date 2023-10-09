Сотрудник ДПС насмерть сбил мотоциклиста во время погони под Ростовом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник дорожно-постовой службы насмерть сбил мотоциклиста во время погони в Ростовской области, сообщает Telegram-канал Baza. Как отмечается, правоохранители пытались остановить водителя на мотоцикле Yamaha без номеров для проверки документов, но тот проигнорировал требования и ушел в отрыв.

По данным канала, инцидент произошел 8 октября. За рулем полицейской «Лады Гранты» находился 23-летний лейтенант. Мотоциклисту через громкоговоритель несколько раз предлагали остановиться и в итоге автомобиль его протаранил. В итоге, 46-летний водитель мотоцикла погиб на месте.

Ранее департамент транспорта Москвы опубликовал подборку видео с дорожных камер наблюдения, где зафиксированы все аварии с участием мотоциклистов в августе этого года. Управление напомнило, что, как правило, водители совершают одни и те же нарушения — не соблюдают дистанцию и превышают скорость.

Перед этим на юге Москвы мотоциклист сбил на регулируемом пешеходном переходе мать с ребенком. На опубликованных кадрах видно, что водитель не сбавил скорость, несмотря на ограниченность обзора из-за автобуса. Мотоциклист упал с транспортного средства, оно продолжило движение по инерции и сбило женщину с ребенком.