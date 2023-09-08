Опубликована подборка аварий с участием мотоциклистов за август

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент транспорта Москвы опубликовал в Telegram-канале подборку видео с дорожных камер наблюдения. На ней зафиксированы все аварии с участием мотоциклистов в августе. Управление напомнило, что, как правило, водители совершают одни и те же нарушения — не соблюдают дистанцию и превышают скорость.

Вот какие аварии с мотоциклистами зафиксировали дорожные камеры в августе. Нарушения одни и те же: несоблюдение дистанции и очередности проезда, превышение скорости и неправильное перестроение, — говорится в сообщении.

Департамент напомнил, что осенью на дорогах становится скользко из-за дождя и листвы, а также ухудшается видимость, что увеличивает риски. Управление также призвало мотоциклистов использовать защиту — экипировку, мотоперчатки и непромокаемые куртки.

Чтобы движение оставалось безопасным для всех участников, просим водителей мотоциклов быть внимательными и ответственными на дороге, — добавили в департаменте.

Ранее на юге Москвы мотоциклист сбил на регулируемом пешеходном переходе мать с ребенком. На опубликованной видеозаписи водитель не сбавил скорость несмотря на ограниченность обзора из-за автобуса. Мотоциклист упал с транспортного средства, которое, двигаясь по инерции, сшибло женщину с ребенком.