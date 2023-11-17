Метеоролог сообщил о приходе настоящей зимы в Москву и центральную часть РФ Тишковец: в Москву и центральную часть России пришла метеорологическая зима

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центральной России наступила метеорологическая зима, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха к отрицательным значениям.

Именно начиная с сегодняшнего дня в Москве, в столичном регионе, в Центральной России, дан старт метеорологической зиме, то есть у нас произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений, — отметил Тишковец.

По его словам, ночью в Москве столбик термометра опустился до минусовых значений, местами идет слабый снег.

Между тем, активный циклон может спровоцировать наводнения в южной части Сахалинской области, сообщили ранее в администрации Южно-Сахалинска. Уровень воды в местных реках может подняться примерно на два метра, в некоторых местах возможны выходы воды на пойму. Прогнозируется выпадение большого количества осадков.

Накануне эксперт по направлению DIY («сделай сам») Александр Коршунов рассказал, как сохранить тепло в квартире в зимний период. По его словам, одним из способов сберечь тепло является установка за батареей отопления листа фанеры с наклеенной на него фольгой. Это, отмечает он, снизит проникновение холода, грибка и сырости в дом.