Массовое ДТП затруднило движение на МКАД

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Массовое ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 68-го километра МКАД в районе съезда № 68А, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы. В ведомстве отметили, что движение в районе аварии затруднено на протяжении 1,5 километра. Все детали и обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших уточняются.

На внутренней стороне 68 км МКАД (в районе съезда № 68А) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс Карты», протяженность пробки составляет около трех километров. Она растянулась на участке МКАД с Таллинской улицы до развязки с Волоколамским шоссе.

Ранее в районе шоссе Энтузиастов около съезда № 0 на МКАД столкнулось несколько грузовиков. В дептрансе столицы уточнили, что в результате ДТП образовался затор на 4,5 километра. На место происшествия прибыли оперативные службы.

В тот же день произошло массовое ДТП с участием пяти машин на Юго-Восточной хорде Москвы. Информации о пострадавших не было предоставлено.

До этого в Санкт-Петербурге на Арсенальной набережной BMW и Hyundai сильно разогнались и устроили аварию. ДТП произошло 13 апреля. По данным СМИ, оба водителя проигнорировали скоростной режим и не смогли затормозить.