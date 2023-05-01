Двое мужчин с липовыми документами задержаны в Москве после запуска дрона ТАСС: в Москве задержали двух мужчин, запустивших дрон в Южном Бутово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двух мужчин, запустивших беспилотник на улице Адмирала Ушакова на юго-западе Москвы, задержали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным Telegram-канала SHOT, 30 апреля двое братьев-украинцев с поддельными документами запустили дрон в районе Южное Бутово. Беспилотник обнаружили местные жители, они вызвали полицию.

Инцидент произошел в одном из дворов возле жилого дома на улице Адмирала Ушакова. Задержаны двое мужчин, которые запускали неизвестный беспилотник, — сообщил источник агентства.

Правоохранители определили место запуска БПЛА и вычислили двух причастных, которые оказались уроженцами украинского города Хмельницкого в возрасте 36 и 38 лет, передает SHOT. При проверке документов выяснилось, что в паспортах у мужчин стоят поддельные штампы о регистрации, также были сфабрикованы разрешения на проживание. Летательный аппарат направили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

30 апреля стало известно о подлете украинского дрона к селу Цаповка в Белгородской области. По данным SHOT, беспилотник сбросил на инфраструктуру населенного пункта самодельную бомбу, но она не сработала, а БПЛА зацепился за дерево, потерял управление и рухнул на землю.