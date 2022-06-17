Ликвидирован пожар в жилом доме на Тверской в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар в жилом восьмиэтажном доме на Тверской ликвидирован в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Информации о пострадавших нет, для временного размещения жильцов к дому прибыли два автобуса. В частности, Telegram-канал SHOT опубликовал кадры, как московские пожарные помогли эвакуироваться женщине с ребёнком.

Известно, что в здании загорелась кровля, площадь возгорания по уточнённым данным составила 250 кв.м. Дом был построен в 1902 году, пожарные опасались, что пламя перекинется на перекрытия. Пожару был присвоен второй, повышенный номер сложности.

Ранее сообщалось, что большинство жильцом сумели эвакуироваться из дома самостоятельно. Медицинская помощь никому не потребовалась.