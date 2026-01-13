Легковой автомобиль опрокинулся на ТТК в Москве Дептранс Москвы: на юго-востоке столицы произошло ДТП с опрокидыванием машины

Дорожно-транспортное происшествие с опрокидыванием легкового автомобиля произошло на Третьем транспортном кольце в Москве. Инцидент случился на внешней стороне ТТК в районе Новохохловской улицы на юго-востоке столицы, сообщили в столичном департаменте транспорта.

На внешней стороне ТТК (в районе Новохохловской улицы, 26Ас1) произошло ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля, — говорится в сообщении.

Движение на этом участке затруднено. На место происшествия оперативно прибыли городские экстренные службы для ликвидации последствий аварии и регулирования дорожной обстановки. Точные обстоятельства ДТП, а также информация о возможных пострадавших на данный момент уточняются.

Подобные инциденты на оживленных магистралях города, к которым относится Третье транспортное кольцо, часто приводят к образованию заторов. Они требуют скорейшего вмешательства спасателей и ГИБДД для восстановления нормального движения. Автомобилистам, следующим по данному направлению, рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» было приостановлено из-за массового ДТП, в котором столкнулись семь автомобилей. Авария произошла на 679-м километре дороги.