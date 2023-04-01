Квартиру экс-министра Абызова выставили на торги Квартиру экс-министра Абызова в центре Москвы продадут более чем за 400 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Абызов

Квартиру экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова в Хамовниках выставлена на торги за 411,56 млн рублей, соответствующая информация размещена на портале «ГИС Торги». Площадь квартиры составляет более трехсот квадратных метров, шаг аукциона составил четыре миллиона рублей.

Квартира площадью почти 312 кв. м находится по адресу: 1-й Обыденский переулок, дом 5. Аукцион на повышение с шагом 4 млн рублей пройдет 19 апреля.

Михаил Абызов стал фигурантом уголовного дела, связанного с выводом крупных средств из страны через зарубежные офшоры. Абызова задержали и арестовали в марте 2019 года по подозрению в мошенничестве и создании преступного сообщества. В октябре 2020 года суд постановил взыскать с Абызова и пяти зарубежных компаний 32,5 млрд рублей.

Экс-министр и еще одиннадцать фигурантов дела, обвиняются по уголовным статьям: «создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности», «мошенничество в особо крупном размере», «легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления», «коммерческий подкуп», «незаконное участие в предпринимательской деятельности».