Курьер спас робота-конкурента и попал на видео В Москве курьер вызволил застряшего робота-конкурента из снежного сугроба

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Робот-доставщик «Яндекс»

В Москве робот-доставщик застрял в снежном сугробе по пути на заказ. На помощь ему пришел курьер из конкурирующего сервиса доставки. Мужчина вызволил машину из снега и вернул обратно на тропинку. Telegram-канал «Москвичка» опубликовал видео «спасательной операции».

Ранее сервис по поиску работы подсчитал, что спрос на курьеров в России вырос почти в четыре раза за 2023 год. Также отмечается повышение востребованности дворников — этот показатель вырос на 33% в течение прошлого года.

При этом для курьеров предлагают различные формы занятости, в том числе частичную посменную или полную. Это оказывает влияние на уровень заработной платы. Отмечается, что рост спроса обеспечен повышением популярности доставки. Подобные сервисы есть почти у каждого ретейлера, маркетплейса и заведения общепита.

Тем временем депутаты петербургского заксобрания предложили ввести штрафы для юридических лиц, чтобы наказывать службы доставок за нарушения курьеров на дорогах. Председатель комиссии заксобрания по транспорту Алексей Цивилев подчеркнул, что сейчас за нарушения ПДД штрафом облагаются только сами велосипедисты или электросамокатчики.