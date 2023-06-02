Корь нарушила учебу студентов училища при Московской консерватории В училище при консерватории имени Чайковского объявили карантин из-за кори

Фото: Shutterstock

Карантин из-за кори объявило Акадмическое музыкальное училище при московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Соответствующий приказ опубликован на сайте учебного заведения. Там, в частности, указано, что процесс регулярных занятий на 1-3-х курсах по всем специальностям завершается с 3 июня.

Приказ запрещает доступ в учебное заведение преподавателям и студентам, исключение составляют сдачи экзаменов каждым студентом индивидуально. Также не будут проводиться очные консультации к экзаменам.

При этом студенты, не имеющие прививки от кори, могут перенести сроки экзаменационной сессии на период с 26 августа по 9 сентября.

Ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов подтвердил, что студент университета заболел корью, в связи с этим один из корпусов закрыт на карантин. При этом МГИМО не планирует сдвигать сроки экзаменов для студентов из-за перехода на дистанционный формат учебы.

В России с конца 2022 года фиксируется рост заболеваемости корью. В Роспотребнадзоре это связали с традиционным периодом цикличности. По данным ведомства, численность заболевших увеличивается из-за роста числа непривитых. При этом порядка 10% заболевших приходится на мигрантов.

20 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об осложнении в России ситуации с корью. Она отметила, что заболевание выявлено в 44 регионах страны, однако о принятии каких-либо особых мер пока речи не идет.

Иммунолог Владимир Болибок рассказал, что заражение корью в перспективе может нанести серьезный урон защитным системам организма. По его словам, человек подвержен тяжелому течению пневмонии, а самые обычные инфекции могут стать для него летальными.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Роман Полибин порекомендовал привиться от кори детям и взрослым в возрасте до 35 лет, не переносившим инфекцию до этого.