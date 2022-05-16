Информация о бомбах в трёх летевших в Москву самолётах оказалась ложной

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Полученная информация о том, что направляющиеся в Москву три самолёта заминированы, не подтвердилась. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Все борты благополучно приземлились в точке назначения.

Информация о минировании самолётов, летящих в Москву из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы, не подтвердилась. Все они благополучно приземлились и были обследованы. Никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, — сказал собеседник агентства.

16 мая стало известно о том, что поступили анонимные сообщения о минировании самолётов, летящих из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Позже аналогичное сообщение получили члены экипажа самолёта, выполняющего рейс в столицу из Уфы. Специалисты пообещали проверить лайнеры после приземления.

В этот же день информация о минировании зданий всех школ и детских садов города поступила в Хабаровске. В результате из них была проведена эвакуация. После стало известно, что сообщение было ложным. Такая ситуация происходит в регионе уже в 18-й раз с начала 2022 года.