Глаза Стрелкова в момент ареста: опубликованы кадры из зала суда Его обвиняют в призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 ч. 2)

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Игорь Гиркин) в Мещанском суде города Москвы

Мещанский суд Москвы вынес решение об аресте экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Его обвиняют в публичных призывах к экстремизму.

«Избрать Гиркину меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября», — заявила судья Олеся Менделеева.

Стрелков не признает свою вину. Адвокат экс-министра Александр Молохов сообщил, что защита обжалует арест. На заседании следователь заявил: у обвиняемого много связей, и он владеет навыками конспирации, поэтому может помешать расследованию дела и скрыться.

О задержании Стрелкова стало известно сегодня утром. Его жена Мирослава Регинская заявила, что его увезли из дома в 11:30.

«К нам приехали представители Следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. — NEWS.ru)», — сообщила Регинская.

Причиной задержания Игоря Стрелкова может быть его критика власти, заявил в беседе с NEWS.ru председатель парламента Союза Народных Республик Новороссии Олег Царёв.

«Стрелков был одним из первых, кто осудил „вагнеровский мятеж“, но выходит так, что Пригожин — на свободе, а Игорь сейчас задержан. <...> Если после задержания Игорь Стрелков будет помещен в СИЗО, то, согласно российской статистике, суд признает его виновным с вероятностью 99,9%», — полагает Царёв.

Как выглядел на суде Стрелков — в фотогалерее NEWS.ru.