Москвичка попыталась сдать охране пикапера, потрогавшего ее за зад в ТЦ Москвичка пожаловалась на пикаперов в ТЦ «Афимолл»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвича сообщила, что в московском торговом центре «Афимолл» группа молодых мужчин трогает девушек за ягодицы и делает им предложения интимного характера, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Сама девушка попыталась отвести одного из молодых людей, который приставал к ней, к посту охраны, но тот ретировался вместе с друзьями.

Мужчина подошел со спины, сказал «привет». Я ему в ответ сказала «привет». Он схватил меня за жопу со словами «давай потрахаемся», я схватила его за куртку и потащила к охране, но рядом никого не было, ни один мужчина рядом не отреагировал и не помог. Потом подошли двое парней, я поняла, что они все заодно, — рассказала девушка.

При этом девушка успела заснять на видео всех участников инцидента. У одного она спросила, можно ли так же схватить его за зад. Молодой человек дал согласие, но решил также начать съемку, когда девушка повторила его пикаперский жест. Молодые люди утверждали, что они являются психологами. Девушка обратилась к администрации «Афимолла», там пообещали разобраться в ситуации.

Ранее десять девушек обвинили композитора Кирилла Широкова в том, что он подвергал их садистским изнасилованиям. Композитор признал свою вину и заявил, что готовится к психотерапии. Музыкант на сегодняшний день проживает в Германии, куда попал по гуманитарной визе.