Годовалый ребенок получил тяжелые ожоги головы из-за сковородки с маслом Врачи в Москве восстановили кожу ребенку после тяжелых ожогов

Годовалый мальчик получил тяжелые ожоги после того, как опрокинул на себя сковородку с раскаленным маслом, сообщает Telegram-канал «Московская медицина». Ребенка спасли врачи московской детской больницы имени Г.Н. Сперанского.

Ожоги маслом опасны тем, что создается жирная пленка, которая не дает ожогу остыть и потому препятствует восстановлению. Поэтому настоятельно не рекомендуем использовать масло как народное средство после ожога. Рану, наоборот, нужно охлаждать, чтобы не пострадали глубокие слои тканей, — сказали в больнице.

Малыша доставили в клинику с ожогами лба, века и правой щеки III степени. Врачи отмечают, что лицо зажило самостоятельно, однако из-за попадания масла в волосы ожог на затылочной части головы оказался более глубоким.

Хирурги удалили поврежденные ткани и закрыли раны кожей самого пациента, после чего применили современные антисептические повязки. На данный момент кожный покров полностью восстановлен, в дальнейшем ребенку предстоит курс терапии для восстановления волос.

Ранее сообщалось, что годовалый мальчик впал в кому после того, как вдохнул золотой порошок для кондитерских изделий, пока его мать готовила праздничный торт. Врачи были вынуждены ввести мальчика в состояние искусственной комы и провести процедуру по очистке легких.