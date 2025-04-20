Французские инструменты для сборки самолетов оказались китайскими ФСБ раскрыла подмену инструментов для сборки самолетов Ил китайскими аналогами

Фото: UAC/Global Look Press

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли мошенническую схему с поставками инструментов для производства самолетов Ил (входит в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»), сообщает «Коммерсант» со ссылкой на внутренние источники. По их данным, московская компания «Бамгрупп» под видом французской продукции Tivoly передавала на Воронежское авиастроительное объединение (ВАСО) дешевые китайские инструменты.

Издание подчеркивает, что партия закупалась по цене цветного лома, а затем маркировалась как оригинальная продукция. В ОАК отметили, что выявленные некачественные инструменты не попали в производство и не повлияли на итоговое качество авиационной техники.

Следствие установило, что поставки велись системно. Продукция выходила из строя уже на этапе сборки, что вызвало подозрения у сотрудников ВАСО. После обращения на предприятие была направлена проверка. В отношении «Бамгрупп» возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб может составлять десятки и, возможно, сотни миллионов рублей.

Ранее МВД по Тверской области выявило мошенничество при строительстве складского комплекса Wildberries. Неизвестные завысили объемы работ по разработке и перемещению грунта, причинив компании ущерб на 14,3 млн рублей.