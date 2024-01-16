Экс-глава Российского Красного Креста найдена мертвой в Москве MK.RU: экс-главу Российского Красного Креста Лукутцову нашли мертвой в Москве

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Раиса Лукутцова

Бывший председатель Российского Красного Креста Раиса Лукутцова скончалась в Москве, сообщает MK.RU. По его информации, тело женщины нашли в квартире на Новочеремушкинской улице.

Как передает издание, по предварительной информации, смерть 74-летней Лукутцовой не носит криминальный характер. Согласно данным журналистов, она боролась с тяжелой болезнью.

Лукутцова занимала пост председателя Российского Красного Креста с 2006 года. В начале 2021 года она стала фигурантом проверки Следственного комитета. После отставки в отношении нее возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество: Лукутцову обвинили в попытке продажи подмосковного санатория «Дружба» по заниженной цене. Гагаринский суд Москвы приговорил ее к четырем годам условного срока.

Ранее в Санкт-Петербурге обнаружили труп судебного пристава. Тело 33-летнего мужчины нашли во дворе Василеостровского районного суда, рядом с ним лежало табельное оружие. По некоторым данным, перед смертью он разговаривал с кем-то по телефону. В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга отметили, что смерть сотрудника ФССП наступила вне пределов территории суда, за его забором.