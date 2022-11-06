Двух человек спасли из горящей квартиры в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в доме на Профсоюзной улице произошел пожар, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного управления МЧС. Возгорание было только в одной квартире, из которой спасли двух человек. Пожар распространился по площади в 25 квадратных метров.

Информация о возгорании появилась в 09:27. К 10:23 пожар на площади в 25 квадратных метров был ликвидирован. В ходе тушения были спасены два человека. Их передали медицинским специалистам для осмотра, — рассказал в пресс-службе МЧС.

Ранее стало известно, что три человека погибли при пожаре в одном из жилых домов поселка Бородиновка Челябинской области. На пепелище спасатели обнаружили тела двух мужчин и женщины. Также одного пострадавшего госпитализировали из-за отравления продуктами горения.

Кроме того, в ночь на 5 ноября в костромском кафе «Полигон» произошел пожар. По данным МЧС, погибли 13 человек.