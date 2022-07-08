Дочь главы совета директоров «Розы Хутор» заподозрили в контрабанде

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На таможне в аэропорту Внуково задержали дочь председателя совета директоров «Розы Хутор» Анну Бачину, у которой изъяли ювелирный набор из украшений в форме буквы Z, пишет Telegram-канал Baza. Теперь девушке грозит обвинение в контрабанде, по которому ей может грозить от трех до семи лет лишения свободы.

Инцидент произошел 16 апреля: Бачина привезла из Америки три кольца, три пары серёг, два колье и три браслета из новой коллекции Volt от Louis Vuitton, которую в соцсетях раскритиковали за использование символа, напоминающего Z. По словам Анны, украшения её попросил привезти отец — бизнесмен Сергей Бачин, который занимался строительством олимпийских объектов в Сочи, а теперь является главой совета директоров горнолыжного курорта «Роза Хутор».

На московской таможне выяснилось, что девушка не заполнила декларацию, и ее отправили на досмотр, во время которого сотрудники обратили внимание на коллекцию украшений. По данным экспертизы, стоимость украшений составляет 4,5 млн рублей. Полиция проводит проверку по статье о контрабанде.

Ранее сотрудники таможни раскрыли в аэропорту Шереметьево канал контрабанды ювелирных изделий и часов на сумму в 100 млн рублей. в группу контрабандистов входили пятеро россиян, один гражданин США, а также члены экипажей нескольких авиакомпаний. Нелегальной деятельностью они занимались больше года, продавая ввозимые товары в квартирах в Москве, Подмосковье и Ростове-на-Дону. Задержаны пять человек, у которых изъяли более 100 дорогих наручных часов, десятки ювелирных изделий и сотни драгоценных и полудрагоценных камней, а также деньги на сумму порядка 30 млн рублей.