Дочь экс-губернатора Пензы нашли мертвой: фото Натальи Бочкаревой

Фото: Соцсети

Наталья Бочкарева

В Москве нашли мертвой дочь бывшего губернатора Пензенской области Наталью Бочкареву, сообщают СМИ со ссылкой на оперативные службы.

Тело 45-летней женщины нашли в квартире в Пресненском районе столицы, предположительно, в ванной. По предварительным данным, женщина страдала от проблем с сердцем. Также известно, что в 2021 году Бочкарева отдала 16 млн рублей гадалке за снятие порчи.

Отец погибшей Василий Бочкарев возглавлял Пензенскую область с 1998 по 2015 год. В 2016 году он скончался от рака легких в возрасте 67 лет. Наталья была его единственной дочерью и после смерти отца управляла семейным бизнесом.

Какой была Наталья Бочкарева — в фотогалерее NEWS.ru