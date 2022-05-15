Дептранс Москвы объяснил, почему со станций метро стали убирать санитайзеры Дептранс Москвы: санитайзеры убирают из метро в связи со стабилизацией ситуации с COVID-19

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Стабилизация эпидемиологической ситуации в Москве позволила начать убирать аппараты для спиртовой обработки рук со станций метро. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы, передаёт РБК.

В ведомстве отметили, что пассажиры стали использовать санитайзеры примерно в десять раз реже, чем это было в разгар пандемии. В связи с этим их было решено демонтировать, начали с наименее востребованных.

При этом в метро сохранится усиленная дезинфекция, при которой поверхности на станциях обрабатываются каждые два часа, а вагоны — дважды в сутки.

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