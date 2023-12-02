Четыре человека пострадали во время пожара в хостеле в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре человека пострадали во время пожара в хостеле в Москве на Гражданской улице, передает Telegram-канал Baza. По версии канала, причиной возгорания мог стать подключенный к зарядному устройству аккумулятор.

Baza отмечает, что администраторы попытались потушить огонь самостоятельно, но сделать им это не удалось. Из хостела эвакуировали 190 человек. Пострадавших госпитализировать не стали. Возгорание потушили.

1 декабря пожар охватил рынок «Садовод» в Москве. Огонь распространился на торговые палатки на 20-й линии. Один человек пострадал. На место происшествия выехали экстренные службы. МЧС присвоило пожару второй ранг опасности. На опубликованных кадрах заметно, что густой дым заполнял помещение крытого рынка.

Еще ранее вещевые павильоны загорелись на городском рынке «Темерник» на улице Миронова в Ростове-на-Дону. Площадь пожара первоначально составляла тысячу «квадратов». Возгоранию присвоили третий ранг. В дальнейшем площадь распространения огня выросла до четырех тысяч «квадратов». Сообщалось, что торговцы рынка осложняли работу МЧС, пытаясь спасти свои вещи из палаток. Открытое горение на рынке удалось ликвидировать только поздней ночью. Полностью пожар потушили к семи утра 1 декабря.