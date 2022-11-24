Человек пострадал в результате стрельбы на севере Москвы

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Вооруженный мужчина открыл стрельбу на севере Москвы. В результате один человек получил ранение. Ведется розыск подозреваемого. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в четверг, 24 ноября, около 18:40. Пострадавший 1995 года рождения госпитализирован в Боткинскую больницу. Полиция ведет розыск подозреваемого в совершении преступления. Предположительно, это мужчина 1977 года рождения.

По данным СМИ, свидетелями происшествия стали три человека. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина в Крымске Краснодарского края открыл стрельбу на улице. В результате погибли два человека. Сам мужчина, по имеющейся у СМИ информации, покончил с собой. До этого краевая прокуратура сообщала о стрельбе возле торгового центра «Славянский».

Также стало известно, что житель деревни Малиново Сладковского района Тюменской области во время охоты случайно застрелил своего девятилетнего сына. Отец объяснил, что спутал ребенка со зверем. Инцидент произошел недалеко от озера рядом с Малиново.