Беспилотник застрял на дереве в московском парке Дрон без боеприпаса застрял на дереве в московском парке Покровское-Стрешнево

Беспилотник без боеприпаса застрял на дереве в московском парке Покровское-Стрешнево, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. По предварительной информации, дрон запустили местные жители, несмотря на действующий с 3 мая запрет. Полиция ищет хозяина БПЛА.

В парке Покровское-Стрешнево обнаружен беспилотник, застрявший на дереве. По предварительной информации, беспилотник был запущен местными жителями. Правоохранители уже начали поиск хозяина дрона, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге начал работу отдел для контроля за беспилотниками. В состав нового подразделения в первую очередь принимались сотрудники полиции, побывавшие в служебных командировках на новых территориях. Сотрудники могут поступить в мобильные патрули, группы стрелков и специальные технические группы, которые занимаются подавлением и нейтрализацией дронов.

Напомним, что запуски беспилотников временно запретили в Москве и Подмосковье. Аналогичное решение было принято властями Санкт-Петербурга. Там установлен запрет на полеты БПЛА в радиусе 150 км вокруг города, он будет действовать по меньшей мере до 15 мая.