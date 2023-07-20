SHOT: беспилотник упал на территорию тепличного комбината в Москве

Фото: Efi Keren / Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил, что неизвестный беспилотный летательный аппарат на оранжевом парашюте рухнул на теплицу, которая находится на территории недействующего комбината «Косино» в Москве. По данным канала, на дроне были прикреплены две видеокамеры. Местные власти информацию не подтверждали.

«Птичка» упала на старую разрушенную теплицу на территории бывшего комбината, — сказано в публикации.

Также канал уточняет, что бело-серебристый беспилотник имел размах крыльев три метра, и упал он на старую теплицу, которая была разрушена и уже не действовала. Как утверждает SHOT, один из очевидцев вызвал экстренные службы, правоохранители оцепили место происшествия, БПЛА забрали на экспертизу.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что два беспилотника упали в московском поселении Вороновское. Канал отметил, что один из них приземлился на крышу детского центра, второй рухнул на территорию Центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий. Mash добавил, что в результате происшествия были эвакуированы 40 человек. Местные власти информацию не подтверждали.

Недавно девочка-подросток стала жертвой атаки Вооруженных сил Украины на один из населенных пунктов Крыма. Кроме этого, по словам главы республики Сергея Аксенова, были повреждены четыре административных здания.