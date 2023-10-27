Автобус влетел в столб после ДТП около станции «Марксистская» Три человека пострадали в ДТП с автобусом около метро «Марксистская» в Москве

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Автобус попал в аварию около станции метро «Марксистская» в Москве, сообщает столичный Дептранс. Авария произошла примерно в 20:10 на Таганской улице в районе дома 9 с участием легкового автомобиля и автобуса маршрута е70.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с общественным транспортом. В результате пострадали водитель машины и два пассажира автобуса, им оказывается необходимая медицинская помощь.

В свою очередь Telegram-канал «112» опубликовал кадры с места ДТП. На них видно, что после столкновения автобус влетел в столб. По информации журналистов, в аварии повреждения получила легковушка с мигалкой. На место происшествия прибыла карета скорой помощи.

Ранее массовое ДТП с участием десяти автомобилей произошло на Третьем транспортном кольце в московском районе Южнопортовый. К столкновениям машин в Юго-Восточном административном округе столицы привела скользкая дорога. В результате инцидента двух человек пришлось госпитализировать, у одного из них диагностирована черепно-мозговая травма. Среди травмированных сотрудник Центроспаса, который прибыл на место для устранения последствий аварии.