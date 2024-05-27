Москвичей предупредили о тополиной «метели» Синоптик Позднякова: в Москве ожидается тополиная «метель»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тополиная «метель» ожидается в столице в ближайшие дни, написала специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. Она предупредила граждан о возможности аллергической реакции.

По словам синоптика, белые шапки тополиного пуха уже появились на деревьях, и в ближайшие дни, при продолжающейся сухой и жаркой погоде, можно ожидать тополиную «метель» в Москве. Позднякова пояснила, что цветение тополя ускорилось благодаря теплой и сухой погоде во второй половине мая.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщил, что к концу рабочей недели в Москве температура воздуха повысится до +30 градусов. Он пояснил, что в столичном регионе установился солнечный антициклон и погода обещает радовать москвичей жаркими днями. При этом, по словам эксперта, осадков в городе не будет.

Также профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Оксана Пивоварова предупредила, что аномальная жара опасна для детей и взрослых с хроническими неинфекционными заболеваниями в стадии обострения. По ее словам, особенно рискуют те, кто страдает заболеваниями щитовидной железы и ожирением.