Адвоката задержали при получении взятки в 20 млн рублей Baza: московского адвоката Сперанского задержали при получении взятки в 20 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что в Москве задержан адвокат Артур Сперанский при получении взятки в размере 20 млн рублей. По сведениям канала, он выступил в качестве посредника и должен был передать эти деньги сотрудникам полиции от гражданина, которому грозит привлечение к уголовной ответственности по делу о производстве товаров без маркировки.

Baza сообщает, что адвокат связался с мужчиной некоторое время назад и сообщил сумму, которую полицейские хотят получит в обмен на то, что не будут его беспокоить. По данным канала, тот согласился выплатить незаконное вознаграждение и при передаче средств адвоката задержали сотрудники ФСБ.

По данным Baza, отправить Сперанского за деньгами мог майор Волченко, в отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве во взятке.

Ранее сообщалось, что в даче взятки в особо крупном размере обвинили гендиректора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова. Предполагается, что незаконное вознаграждение он выплатил замминистра цифрового развития Максиму Паршину. Оба они отправлены судом под домашний арест.