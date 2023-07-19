18-летняя девушка погибла при падении с эстакады в Москве «МК»: 18-летняя девушка погибла при падении с эстакады в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парень и девушка упали с эстакады в восточной части Москвы в ночь на среду, 19 июля, пишет «МК». От полученных травм 18-летняя жительница Армавира скончалась. Ее 23-летний спутник госпитализирован.

Как сообщают журналисты, инцидент произошел после полуночи на Перовской эстакаде. Оба участника инцидента приехали в столицу из Краснодарского края.

Пострадавший признал, что ночью распивал спиртные напитки, потому он не помнит, как оказался под эстакадой. Медики диагностировали у него перелом позвоночника. По факту происшествия ведется разбирательство.

Ранее в Москве погиб рабочий, упавший на асфальт со строительной люльки. Мужчина занимался ремонтом фасада одного из домов на Ставропольской улице в районе Люблино. Кроме того, стало известно о гибели строителя. Он упал в котлован с 17-го этажа здания. Несчастный случай произошел днем 8 июля на строительной площадке в столичном районе Марьина Роща.

До этого во время мытья окон на десятом этаже одного из зданий делового центра «Москва-Сити» с высоты 40 метров сорвался промышленный альпинист. 20-летний парень приземлился на козырек второго этажа и смог выжить, хотя и получил травмы. Позднее выяснилось, что причиной падения стал оборвавшийся страховочный трос.