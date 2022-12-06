В Москве из горящего бизнес-центра спасли шесть человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожар произошел в бизнес-центре на северо-западе Москвы, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного управления МЧС. Возгорание началось на четвертом этаже здания по улице Маршала Прошлякова, дом 19. В ведомстве подчеркнули, что из здания были эвакуированы шесть человек.

В 18:35 мск поступило сообщение о возгорании. По имеющимся данным, пожар начался на пятом этаже здания. Огонь раскинулся на площадь в 80 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб спасли шесть человек, — сообщили в МЧС.

Спасенных передали для осмотра медикам. В 19:08 мск пожар локализовали, а к 19:33 полностью ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в центре Москвы на Цветном бульваре загорелся ресторан Folk, сообщил NEWS.ru источник в главном управлении МЧС России по столице. Были эвакуированы 20 человек. Площадь пожара составила 3 кв. метра. Возгорание было впоследствии локализовано. Сведений о пострадавших не поступало.

До этого пожар произошел на территории Микояновского мясокомбината вблизи метро «Волгоградский проспект» в Москве.