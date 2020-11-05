Он не Герой России: Журова выбрала другое звание для Нурмагомедова

https://static.news.ru/photo/887f68c4-1f55-11eb-b7a8-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Государственной думы Светлана Журова назвала неуместной инициативу присвоения звания Героя России чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Она назвала неправильным вручать высшие государственные награды за достижения в коммерческих боях без правил.

С предложением о такой награде ранее выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

Журова, в свою очередь, напомнила, что звания Героя России в своё время были удостоены трое спортсменов — лыжница Любовь Егорова (в 1994 году), борец греко-римского стиля Александр Карелин (в 1996-м) и лыжница Лариса Лазутина (в 1998-м). После этого, по словам парламентария, было принято решение к спортсменам такое звание не применять, так как есть другие награды — например, Герой Труда.

Получить Героя России за спорт можно только за «какое-то удивительно выдающееся достижение» на благо страны, подчеркнула депутат. Нурмагомедов же, отметила она, выиграл какое-то количество боёв UFC, которые проводятся во многом для заработка. В то же время есть и немало других спортсменов, у которых есть и больше спортивных достижений — таких как победы в чемпионатах мира и на Олимпийских играх.

Я уважительно отношусь к Хабибу, но я не слышала, чтобы он говорил, что он выступает за Россию. Дагестан — да, ислам — да. Мне кажется, орден Дружбы ему особенно было бы правильно вручить на фоне ситуации с мусульманами, которая происходит в мире, — сказала Журова в эфире НСН.

Она добавила, что Нурмагомедов — выдающийся спортсмен, «но таких у нас достаточно много».

В конце октября Нурмагомедов в поединке с американцем Джастином Гейтжи защитил титул чемпиона UFC. После боя он объявил о завершении спортивной карьеры.

Ранее, как писал NEWS.ru, Нурмагомедов обрушился с критикой на французского лидера Эммануэля Макрона из-за его политики в отношении ислама. Чемпион UFC напомнил, что мусульмане почитают пророка Мухаммеда больше своих родителей, поэтому его оскорбление воспринимается особенно близко.

Негативную реакцию со стороны мусульманского мира французский лидер вызвал после национальной церемонии прощания с учителем, который демонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда и был обезглавлен радикалом. Президент Макрон заявил, что будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур. После этого исламский мир осудил французского лидера, а по всему миру прокатилась волна демонстраций против властей Франции и журнала.