«Заставят говорить по-украински»: Шлеменко высказался об успехах Усика

Российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко высказался об украинском боксёре-тяжеловесе Александре Усике и о том, как победы оберегают его от нападок националистов. Слова Шлеменко приводит «Спорт-Экспресс».

Если бы он не показывал таких результатов, если бы он так достойно не представлял Украину, мне кажется, что украинские националисты — или как правильно их назвать? — они бы больше старались его зачморить, заткнуть ему рот, заставить его говорить на украинском языке, — сказал Шлеменко.

Он добавил, что Усик — простой парень, который любит Родину и не делит Украину, Россию и Белоруссию. По словам Шлеменко, Александр — один из тех, на ком держится дружба жителей России и Украины.

25 сентября Усик выиграл единогласным решением судей у британского чемпиона мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа. Бой прошёл в Лондоне и завершился в пользу 34-летнего уроженца Симферополя со счётом 117:111, 116:112 и 115:113.

Перед боем британские болельщики освистали гимн Украины. В Киеве Усика встретили цветами. Он — русскоязычный спортсмен, но иногда отвечает на вопросы на украинском языке.