Запросивший российский паспорт киргиз Аббасов отстоял титул чемпиона One

https://static.news.ru/photo/bcb1084a-203c-11eb-9c51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кямран Аббасов/vk.com

Киргизский боец Кямран Аббасов (23-4), оформляющий российское гражданство, победил американца Джеймса Накашимы (12-1) техническим нокаутом в четвёртом раунде и стал новым чемпионом One в полусреднем весе.

Накашима при первой же возможности пошёл в клинч и попытался перевести бой в партер. Аббасов отбил этот наскок и сумел потрясти соперника в стойке в жёстких разменах. Американец отвечал жёсткими лоу-киками и во втором раунде разбил Кямрану нос, что стало создавать ему проблемы с дыханием. Чемпион действовал в неспешном темпе, но временами взрывался, при этом много пропуская в ответ. В третьем раунде американец сумел перевести бой в партер, где уверенно контролировал соперника.

В чемпионских раундах американец продолжил давление в стойке, а Аббасов был вынужден действовать на контратаках. Одна из них потрясла американца, после чего Аббасов бросился на добивание и нокаутировал соперника в конце четвёртого раунда

Как сообщал NEWS.ru, в Сингапуре на турнире азиатской лиги One российский легковес Тимофей Настюхин победил по очкам нидерландца Питера Бёйста.