«Вы будете скучать»: почему Исмаилов бросил перчатки после боя со Штырковым

В Москве завершился самый ожидаемый в конце года поединок турнира по смешанным единоборствам АСА 115 между Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым. Предсказуемую победу по очкам, доминируя в каждом из трёх раундов, одержал Исмаилов. После боя он отметил стойкость соперника, а Штырков заявил, что сумел вырасти над собой, выдержав схватку с таким оппонентом. NEWS.ru подводит главные итоги прошедшего турнира.

Гора родила мышь

Бой, который так долго ждали фанаты единоборств, оказался не впечатляющим. Во-первых, Исмаилов превосходил Штыркова во всём: в ударной технике, скорости, борьбе, умении читать соперника и даже в выносливости. Во-вторых, ярким поединок получился только в первом раунде, а затем, когда бойцы задышали, темп боя упал и они лишь редкими всплесками радовали зрителей. В-третьих, было мало эффектных действий — лишь пара бросков от Исмаилова. Штырков включил режим выживания и гордился после боя тем, что преодолел себя и выдержал его до конца, а Магомед сделал ровно столько, сколько было достаточно для победы.

Магомед Исмаилов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шоу одного актёра

Зато Исмаилов полностью реабилитировался после поединка. Он не скрывал свои эмоции, расточал комплименты сопернику, назвал схватку со Штырковым боем вечера и бросил перчатки в центр клетки, шокировав зал.

Вы будете скучать? — спросил Мага у зрителей.

Получив утвердительный ответ, он поднял перчатки и сказал: «Тогда я вам не дам ещё скучать». В этом весь Исмаилов. Как бы он ни дрался, он делает шоу в клетке и за её пределами. И лиге АСА, и другим промоутерам остаётся лишь уговаривать Магомеда на участие в очередном суперпоединке, который привлечёт огромное внимание зрителей.

Конечно, бой был сложный, но если перед боем с Александром я работал много в стойке и потряс его там, то с Иваном это не получилось. Он очень мощный парень, которого сложно свалить. В конце боя мы с ним оба подсели. Я бил его, а он стоял и всё это выдерживал. Мне было сложно пройти защиту такого мощного соперника. Может быть, за весь бой он поплыл только один раз, — рассказал Исмаилов на пресс-конференции.

Также Магомед отметил, что с уволенным из UFC экс-претендентом на титул Йоэлем Ромеро он бы лучше провёл поединок, чем сейчас со Штырковым, потому что ему комфортнее чувствовать себя в роли андердога, а не фаворита.

Иван Штырков Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жертва Исмаилова блеснула у него на разогреве

Экс-чемпиона М-1 Challenge и несостоявшегося дебютанта UFC (бой сначала отменили из-за травмы, а потом, после поражения в М-1, разорвали контракт) Артёма Фролова неласково поприветствовал в клетке АСА Магомед Исмаилов, разбивший его в трёхраундовой битве. После этого он реабилитировался двумя победами кряду и сейчас вышел на поединок против горячего проспекта Магомедрасула Гасанова, который сначала прошёл серию турниров для молодых спортсменов Young Eagles, а затем выиграл два боя на основных турнирах АСА. Гасанов доставил Фролову немало проблем, навязав борьбу в клинче. Артёму пришлось работать в чужой стихии, и хотя он не уступал оппоненту, не мог проявить своих лучших качеств и показать зрелищный бой.

Концовку поединка забрал Гасанов за счёт тейкдаунов, но не смог нанести Фролову серьёзного ущерба на земле. Тем не менее судьи признали его победителем. Для Артёма бой получился очень полезным. Во-первых, он поработал на сильной стороне соперника и испытал себя в борьбе в клинче и в партере. Во-вторых, получил достойного оппонента, который заставил выложиться в трёхраундовом поединке. Наконец, поражение заставит сделать серьёзные выводы, чтобы вернуться и стать сильнее. Как и в бою с Исмаиловым, он позволил сопернику навязать себе свою волю.

Реабилитация Борза

Популярный чеченский боец из клуба «Ахмат», экс-чемпион АСВ в полулёгком весе Юсуф Раисоф по прозвищу Борз нуждался в реабилитации после поражения в лёгком весе от казахстанца Артёма Резникова. Растущий организм молодого спортсмена не справился с весогонкой, и накануне он показал на весах на 1,5 кг больше разрешённого лимита. В соперники ему достался середняк — Егор Голубцов из клуба «Рать». Свой прагматичный настрой на схватку Раисов показал, когда в ответ на экзотические удары соперника стал просто бросать его, как тряпичную куклу, и вести дело к победе в родной для себя стихии.

Голубцов в недолгие минуты в стойке не мог противостоять сопернику, а на земле откровенно выживал. Раисову эта победа важна для возвращения уверенности и продолжения гонки за новым титулом. При этом Юсуф подчеркнул, что сегодня выступил ниже среднего, а в будущем хотел бы дарить болельщикам шикарные выступления.

Магомедов поплатился за ржавчину

Некогда перспективный российский тяжеловес Руслан Магомедов рассчитывал побороться за титул чемпиона лиги АСА, однако за последние пять лет он провёл лишь один поединок из-за постоянных проблем с антидопинговыми службами США, из-за которых он был уволен из лучшей лиги мира после трёх побед подряд. Однако следы ржавчины от простоя дали о себе знать в бою с Дмитрием Побережцем с Украины. Уже в первом раунде киевский самбист легко перевёл в партер дагестанца. Когда казалось, что Руслан переломил ход неудачно складывавшегося боя, в третьем раунде Побережец во время борьбы в партере потряс его жёсткими ударами и добил на настиле. Попытка реанимировать карьеру в России Магомедову не удалась.