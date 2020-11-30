Врач Хабиба рассказал о влиянии марихуаны на Тайсона в бою с Джонсом

Боец ММА Александр Шлеменко признался, что не относится к Рою Джонсу как к соотечественнику и больше симпатизировал в прошедшем бою Майку Тайсону.

Никогда не буду воспринимать Роя Джонса как соотечественника. Какой соотечественник? Всякое бывает: человек заразился идеей, он всю жизнь хотел быть русским, выучил в идеале язык и культуру. Но здесь же...