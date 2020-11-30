Врач Хабиба рассказал о влиянии марихуаны на Тайсона в бою с Джонсом

Врач-хирург Андрей Королёв, оперировавший колено бойца UFC Хабиба Нурмагомедова в 2014 году, рассказал NEWS.ru о влиянии марихуаны на организм Майка Тайсона в бою с Роем Джонсом.
Если говорить о краткосрочном эффекте марихуаны — на ближайшее время, а не на всю жизнь, то она улучшает реакцию и расслабляет. Так что, её можно считать допингом. Человек, употребивший её, получает преимущество над тем, кто не употреблял. Он становится легче на ногах и быстрее реагирует. На своём примере могу рассказать: как-то мы играли в настольный теннис со знакомыми, я легко обыгрывал человека. Затем через 10 минут он вернулся и обыграл меня разгромно. Оказалось, что он употребил марихуану, — сказал Королёв.
Ранее 30 ноября NEWS.ru писал, что Тайсон признался в курении марихуаны перед боем с Роем Джонсом.
Выставочный бой между Тайсоном и Джонсом прошёл 29 ноября на арене «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе. Противостояние прошло всю дистанцию (8 раундов). Официального судейского решения не было предусмотрено, но три приглашённых арбитра объявили ничью, без точного счёта.