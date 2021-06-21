Волков высказался о поединке с чемпионом UFC Нганну

Российский тяжеловес Александр Волков высказал своё мнение о возможном бое с действующим чемпионом UFC в тяжёлом весе французом Франсисом Нганну. Слова Волкова приводит MMAFighting.com.

Нганну уверенно завоевал чемпионский титул, одержав впечатляющую победу. То, что он победил давнего соперника, говорит о том, как он вырос. Он очень талантлив и физически одарён, но как боец с чемпионским мышлением я настроен победить его. Анализирую его ошибки и слабые стороны, — рассказал Волков.

При этом боец отметил, что в данный момент сфокусирован на Сириле Гане, которого считает не менее опасным, чем Нганну.

Как сообщалось ранее, российский боец UFC, спарринг-партнёр Александра Волкова Максим Гришин объяснил, почему его товарищ по команде Александр Волков переедет своего предстоящего соперника француза Сириля Гана, с которым он проведёт бой 26 июня в Лас-Вегасе.