В ночь на 1 сентября в Лондоне российский боксёр Александр Поветкин одержал победу после почти годового отсутствия в ринге. 40-летний русский Витязь оказался выносливее и тактически грамотнее более молодого и высокого соперника и уверенно победил его по очкам. Но есть ли у него шансы взять ещё один чемпионский титул или побить более мастеровитого Фьюри-старшего?

Тревожные предчувствия

Хотя Александр считался букмекерами и специалистами фаворитом перед боем и должен был проходить британца на классе даже на чужой территории, у меня были сомнения в том, что он непременно выиграет бой, причём основанные не на каком-то одном факторе, а на целой группе. Во-первых, через два дня после боя Поветкин разменяет пятый десяток, а это критический для любого тяжеловеса возраст, в котором боец может выглядеть намного хуже, чем в своём последнем бою. А последний победный бой Александра был полтора года назад и также оставил вопросы.

Во-вторых, Поветкин всегда испытывал проблемы с рослыми боксёрами. Оба своих поражения он потерпел именно от таких: Энтони Джошуа и Владимира Кличко, а с не хватающим звёзд с неба Дэвидом Прайсом оказался в нокдауне. Наконец, бой предстоял на враждебной территории, где в случае близкого поединка судьи бы вытянули местного и более перспективного боксёра. К примеру, два года назад, когда Хьюи Фьюри был наглухо разбит Джозефом Паркером, один из боковых рефери умудрился разглядеть в этом поединке ничью. Александру нужно было не просто победить в Лондоне, а сделать это так, чтобы ни у кого вопросов не возникало. Фьюри же ни разу не был в нокдауне, всегда славился своей гранитной челюстью, а при этом он очень молодой и прогрессирующий боксёр.

Наконец, в Британию не смог приехать самый авторитетный на сегодня российский рефери Юрий Копцев, который должен был судить поединок в составе международной бригады из россиянина, британца и поляка. Ему попросту не дали визы и заменили на другого британца.

Alan Stanford, imago-images.de/Global Look Press

В марафонах главное — это опыт

Начало боя эти опасения только подтвердили. Фьюри сразу стал размашисто попадать на отходе и приготовил для Александра очень неприятную домашнюю заготовку. На выходе из клинча он раз за разом попадал правым боковым. Поветкин же, хоть и несколько раз хорошо попал на сближении, действовал слишком прямолинейно: шёл вперёд по прямой, атаковал только голову, его удары Фьюри видел задолго и легко от них уходил. Совсем тревожно стало в конце первого раунда, когда россиянин пропустил очень жёсткий боковой удар. Однако уже к третьей трёхминутке Поветкин стал полноправным хозяином ринга и, как следствие, несколько раз догнал долговязого британца своим коронным правым кроссом.

И только появилось облегчение от того, что Александр взял бой под контроль, как в шестом раунде он начал тяжелее дышать и атаковать уже не такими мощными сериями, как ранее, а одиночными ударами. Это сейчас, задним умом мы понимаем, что это было частью его 12-раундового плана, а тогда казалось, что бензобак Поветкина стремительно пустеет, а Фьюри, наоборот, даёт ему вымахаться, чтобы потом взять тёпленьким в концовке. К седьмому раунду Фьюри полностью выровнял бой, да ещё и оказывал давление в клинче и постоянно бил по затылку, за что рефери долгое время не делал ему замечания. Александр же грязный бокс никогда в своей карьере не использовал и ответить ему не мог.

За последние раунды было особенно тревожно, потому как Фьюри вёл себя так, словно был уверен, что включит форсаж в концовке и судьи отдадут ему всё, что можно отдать. Но в итоге форсаж включил Поветкин. Сначала он так хорошо вмазал ему на скачке, что у британца сразу пошла кровь, а затем отработал сериями чемпионские раунды. Именно в них сказалась огромная разница в классе и технике обоих боксёров. Поветкин бил разнообразно, отлично работал корпусом, в то время как его визави сподобился лишь на отчаянный навал в последнем раунде. На моей карте счёт получился 116:112 в пользу Александра, при этом я старался не дать ему лишнего, зная британских судей. Но те оказались истинными джентльменами и дружно поставили 117:111.

Alan Stanford, imago-images.de/Global Look Press

Радость победы не застит здравый смысл

Конечно, выступление Поветкина порадовало всех российских любителей бокса, однако делать бравурные заявления о его новом походе за чемпионским поясом я бы не стал. Во-первых, Энтони Джошуа, который, скорее всего, вернёт себе свои пояса во втором бою с Руисом, реванша россиянину не даст. Во-вторых, Деонтей Уалдер сжёг все мосты после того, как у Поветкина возникли проблемы то с мельдонием, то с остарином. А ждать, пока они освободят один из поясов, ему не позволяет возраст.

Поэтому если организовывать большой бой, то с Тайсоном Фьюри, который мог бы ярко отомстить за брата, но тут шансы Поветкина стремятся если не к минус бесконечности, то к нулю. Как упоминалось выше, ему непросто работать с большими боксёрами, и если он потянул деревянного братца Хьюи, то это не значит, что справится с, возможно, лучшим на сегодня тяжеловесом Тайсоном. Во-вторых, если говорить о разнообразной работе и лучшей физической подготовке, то Александр был на пике во время первых двух лет работы с Иваном Кирпой, а не сейчас, а потому с любым топовым тяжеловесом он уже не будет фаворитом.

«Конечно, Вася!»

Те, кто пережил валидольный поединок российского тяжеловеса, могли насладиться боксёрским десертом в исполнении другого воспитанника советской школы бокса и лучшего боксёра вне зависимости от весовых рамок — Василия Ломаченко. Поединок с Люком Кэмпбеллом позиционировался как бой двух олимпийских чемпионов Лондона, то есть столкновение примерно равных величин, а на деле оказался сольным концертом маэстро, которому скромно на бэк-вокале пытался подпевать местный герой.

Помните песню группы «Браво» про Васю, стилягу из Москвы, который успевал везде и был лучшим буквально во всём? Вот так и Вася Ломаченко — в движении ног, в работе корпусом, сериях ударов и тайминге показал невероятный мастер-класс Кэмпбеллу. В пятом раунде тот чудом пережил жесточайший штурм возле канатов, в 11-м, когда казалось, что снова выжил после очередного града ударов, рухнул от невесть откуда взявшегося правого прямого (Ломаченко, напомню, левша).

И всё же за свою стойкость Кэмпбелл был награждён, во-первых, ценнейшим уроком великого мастера, во-вторых, финальным гонгом, который в бою с Ломаченко даётся услышать только избранным, и, наконец, даже одним-двумя победными раундами от судей. Зато теперь и на Цветном бульваре Москвы, и на Бейкер-стрит Лондона, и на киевском Крещатике на вопрос, кто лучший боксёр в мире, каждый ответит: «Конечно, Вася!»