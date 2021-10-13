Валуев отреагировал на шутку Нурмагомедова об избиении дагестанцами

Бывший боксёр, а в настоящее время депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал шутку экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о медали Бастрыкина для Конора Макгрегора. Он попытался оправдать бышего бойца. Слова Валуева приводит Sport24.

Я не думаю, что Хабиб как-то пытался поддержать этих хулиганов, избивших мужчину в метро. Это совсем нелогично и не укладывается у меня в голове. Просто сама формулировка публикации получилась двусмысленной и может расшифровываться по-разному, — сказал Валуев.

С его точки зрения, шутка Нурмагомедова стала резонансной из-за того, что были неудачно подобраны слова, и что имел в виду Хабиб, знает только он.

Ранее в среду Нурмагомедов посмеялся над вручением медали за избиение дагестанцами.

Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы — написал Хабиб на фото с изображением Макгрегора, намекая на массовую драку в октагоне после их боя в Лас-Вегасе.

Тогда на Макгрегора со спины напал родственник Хабиба Абубакар Нурмагомедов.

Поводом для шутки стал недавний инцидент с 25-летним Романом Ковалёвым, который, заступившись за девушку в метро, был жестоко избит тремя дагестанцами, после чего молодой человек попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично вручил пострадавшему ведомственную медаль «Доблесть и отвага».