В Северной Осетии в драке убили чемпиона по смешанным единоборствам

https://static.news.ru/photo/2367b96a-8bd3-11eb-bace-96000091f725_660.jpg Алан Хадзиев Фото: youtube.com

В городе Моздок (Северная Осетия) в драке был убит двукратный чемпион мира по ММА Алан Хадзиев. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Потасовка произошла в ресторане «Вегас». 31-летний Хадзиев получил удары ножом от неизвестного, в результате чего скончался. Также в драке погиб местный бизнесмен, чьё имя не называется. Ещё один человек находится в реанимации.

Хадзиев — чемпион мира в лиге FCF MMA — полноконтактного рукопашного боя. Также он был победителем Международного Кубка Содружества.

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