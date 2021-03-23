В Северной Осетии в драке убили чемпиона по смешанным единоборствам

В городе Моздок (Северная Осетия) в драке был убит двукратный чемпион мира по ММА Алан Хадзиев. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
Потасовка произошла в ресторане «Вегас». 31-летний Хадзиев получил удары ножом от неизвестного, в результате чего скончался. Также в драке погиб местный бизнесмен, чьё имя не называется. Ещё один человек находится в реанимации.
Хадзиев — чемпион мира в лиге FCF MMA — полноконтактного рукопашного боя. Также он был победителем Международного Кубка Содружества.
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