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Единоборства

В Северной Осетии в драке убили чемпиона по смешанным единоборствам

15:19, 23 марта 2021 68
Алан Хадзиев Алан Хадзиев Фото: youtube.com

В городе Моздок (Северная Осетия) в драке был убит двукратный чемпион мира по ММА Алан Хадзиев. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Потасовка произошла в ресторане «Вегас». 31-летний Хадзиев получил удары ножом от неизвестного, в результате чего скончался. Также в драке погиб местный бизнесмен, чьё имя не называется. Ещё один человек находится в реанимации.

Хадзиев — чемпион мира в лиге FCF MMA — полноконтактного рукопашного боя. Также он был победителем Международного Кубка Содружества.

16 марта хоккеист петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов (19 лет) умер в больнице после попадания шайбы в шею, писал NEWS.ru.

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