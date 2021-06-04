В Кемерово прошёл арт-перформанс в поддержку ММА

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Российский боксёр Фёдор Чудинов выиграл у южноафриканца Рино Либенберга в бою за пояс WBA Gold в суперсреднем весе (76,2 кг). Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru.

Поединок прошёл в рамках санкт-петербургского экономического форума и завершился единогласным решением судей: 119:108, 118:109 и 116:111, все в пользу в россиянина. Таким образом, Чудинов защитил пояс чемпиона по версии WBA...