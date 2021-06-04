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Единоборства

В Кемерово прошёл арт-перформанс в поддержку ММА

11:32, 05 июня 2021

В рамках проходящего в Кемерово чемпионата России по ММА известный российский художник Арсений Власов написал акриловыми красками картину «Производство поднимает ММА», которая была установлена на предприятии корпорации «АСИ».

В презентации приняли участие президент Международной федерации ММА (IMMAF) Керрит Браун, руководитель Союза ММА России Радмир Габдуллин и генеральный директор корпорации «АСИ» Игорь Бучин.

Развитие спорта в Кузбассе — наш безусловный приоритет. Это тот посильный вклад, который мы ежедневно вносим в будущее родного региона. То, что чемпионат России по ММА проходит именно на кузбасской земле, для нас, безусловно, большая честь. Очень символичен в этом плане сегодняшний перформанс. Для работы Арсения мы обязательно подготовим красивую раму, и полотно останется здесь, на производственном комплексе, как символ торжества спорта и духа, — передаёт слова Бучина спецкор NEWS.ru.

Как стало известно ранее, сборную России по смешанным единоборствам, которая будет сформирована по итогам проходящего в Кемерово национального чемпионата, не лишат государственной символики: флага, герба и гимна. Об этом рассказал президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

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