«Увидел вместо пальца кость»: история осетинского бойца шокировала мир

Шокирующий инцидент произошёл на турнире в Филадельфии, организованном Cage Fury Fighting Championships (CFFC) — одним из американских промоушенов средней руки. До уровня UFC и Bellator далеко, но и там бывают интересные истории. Гражданин Канады Плиев дрался с американцем Дэвином Гудейлом, всё складывалось в пользу осетина, пока не случилось нечто удивительное.

В перерыве между вторым и третьим раундами Плиев обнаружил, что на его левой руке нет безымянного пальца. Как сказал комментатор боя, эта была не рваная рана и не перелом, к чему фанаты ММА давно привыкли, палец просто исчез. И никто не знал, куда он подевался. Не знал этого и сам Плиев.