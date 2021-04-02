«Увидел вместо пальца кость»: история осетинского бойца шокировала мир

Смешанные единоборства не перестают удивлять. Все знают, что в этом виде спорта спокойно не бывает, без происшествий там получается реже, чем с ними, но случившееся этой ночью не может не шокировать. Уроженец Северной Осетии Хетаг Плиев во время боя потерял палец. Его просто не оказалось на его руке. Как это вышло, что было дальше и кто вообще такой Плиев — в материале NEWS.ru.

Шокирующий инцидент произошёл на турнире в Филадельфии, организованном Cage Fury Fighting Championships (CFFC) — одним из американских промоушенов средней руки. До уровня UFC и Bellator далеко, но и там бывают интересные истории. Гражданин Канады Плиев дрался с американцем Дэвином Гудейлом, всё складывалось в пользу осетина, пока не случилось нечто удивительное.

В перерыве между вторым и третьим раундами Плиев обнаружил, что на его левой руке нет безымянного пальца. Как сказал комментатор боя, эта была не рваная рана и не перелом, к чему фанаты ММА давно привыкли, палец просто исчез. И никто не знал, куда он подевался. Не знал этого и сам Плиев.

I know its April Fools but this actually happened, Khetag Pliev deadass lost his finger sometime during the 1st round and this dude STILL went out & fought another round!! apparently the finger is still âmissingâ in the Philadelphia Arena #CFFC94 pic.twitter.com/IAXOpuze6r — Javier Urquieta (@DeJesusUrquieta) April 2, 2021

Во втором раунде соперник поймал мою перчатку одной рукой и держал её. Я почувствовал, как хрустнул мой палец. Он продолжал тянуть мою перчатку, и мой палец оторвало. Мы продолжили драться. Когда закончился второй раунд, я увидел, что вместо пальца торчит кость. Я хотел продолжать поединок, но доктор увидел это и остановил бой, — цитирует Плиева MMA Russia.

Палец начали искать повсюду, сначала на канвасе, потом в зрительном зале. Болельщиков в первых рядах просили проверить, не затерялся ли он под стульями. Но его там не было. Оказалось, что палец застрял в перчатке.

Интересно, что без части кисти Плиев дрался фактически целый раунд и выглядел вполне уверенно, выигрывал бой. Когда именно случился жуткий эпизод, можно только догадываться, но в начале второго раунда есть момент, когда Хетаг почувствовал себя некомфортно. На видео это хорошо заметно. С окровавленным лицом он посмотрел на судью, потом на руку, потом снова на судью... И продолжил бороться.

We had a missing finger situation over at #CFFC94 pic.twitter.com/QxmH04tLXr — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) April 2, 2021

После того как палец был найден, Плиева тут же отправили в больницу. Естественно, ни о каком продолжении боя нельзя было вести и речи, несмотря на желание бойца. К счастью, современная медицина позволяет с такими ситуациями справляться, и Хетагу пришили потерянную конечность на место.

Para que se vayan a dormir con un final feliz, Khetag Pliev ya tiene su dedo de nuevo. Que bueno que recibiÃ³ atenciÃ³n mÃ©dica inmediata, acÃ¡ a estas alturas lo Ãºnico que le hubieran puesto es un nuevo apodo. pic.twitter.com/3DmFhiIi8t — FanÃ¡ticos del MMA GT (@fanaticosMMAGT) April 2, 2021

История закончилась благополучно, причём для канадца вдвойне: он не только спас палец, но и прославился на весь мир. До этой ночи Плиев провёл шесть боёв (пять выиграл, один проиграл) и был известен очень ограниченному числу фанатов. Возможно, сейчас внимания к его персоне будет побольше.

Большую карьеру в ММА Хетаг, правда, всё равно не сделает. Ему уже 37 лет, и для того чтобы выйти на принципиально новый уровень, одной истории с пальцем недостаточно. У него очень приличная борьба, в 2012 году Плиев даже участвовал на Олимпиаде в Лондоне (занял 10 место), но слишком много времени уже потеряно. Кстати, один из шести предыдущих боёв по ММА Хетаг провёл в России — в Грозном. На турнире ACA 91 он единогласным решением судей проиграл Виталию Немчинову.





Успел Плиев себя проявить и в профессиональном боксе: с 2017 по 2019 год он провёл шесть поединков, и что интересно, там его рекорд точно такой же, как в ММА: пять побед и одно поражение.

Боец переехал в Канаду из России в середине 2000-х, а сейчас, если верить базе данных BoxRec, проживает в Цинциннати (Штат Огайо, США). Приятно познакомиться, Хетаг. Здоровья вам и вашему пальцу.